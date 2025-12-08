ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:21

Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк

ВСУ практически потеряли целый полк под Гуляйполем

ВКС России ВКС России Фото: МО РФ
Удары российскими авиабомбами почти полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины, находящийся под Гуляйполем, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их данным, уцелевшие командиры на местах требуют эвакуации личного состава, однако высшее командование полка отклонило эту просьбу.

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральное состояние и стойкость военнослужащих ВСУ снижаются в условиях мирных переговоров и вероятного скорого окончания боевых действий. По его словам, на способность Украины к обороне также влияют удары российской армии по военным объектам на ее территории.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в ходе штурма двухэтажного строения в населенном пункте Ровное в ДНР российские подразделения заставили украинских военных покинуть позиции. В ведомстве уточнили, что противник не сумел добраться до своего укрытия и был в результате нейтрализован.

