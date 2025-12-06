ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:43

У Зеленского состоялся телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффов и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером важные вопросы, передает «Страна.ua». В разговоре также принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генерального штаба Андрей Гнатов, которые на тот момент находились в США.

Зеленский подчеркнул, что обсуждение было конкретным и продуктивным. В ходе беседы они рассмотрели основные вопросы, которые могут помочь в урегулировании конфликта.

Украинский лидер заявил о предстоящих переговорах. Умеров и Гнатов на данный момент возвращаются в Украину, чтобы представить отчеты. По словам Зеленского, телефонные переговоры не всегда позволяют полностью решить все вопросы, поэтому необходимо тщательно проработать идеи и предложения вместе с командами.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что американская сторона сочла встречу Зеленского с Уиткоффом нецелесообразной. В украинских СМИ ситуацию представили так, будто президент изначально не планировал таких контактов. По словам Килинкарова, Зеленский действительно ждал встречи, но она не состоялась из-за отсутствия необходимости на данном этапе.

