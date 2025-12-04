Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал и был заинтересован во встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, однако американская сторона сочла ее нецелесообразной, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, в украинском информационном пространстве ситуацию попытались представить иначе, будто Зеленский изначально не планировал таких контактов.

По всей видимости, американская сторона сочла ненужной встречу Уиткоффа и Зеленского. В информационном поле Украины все это было преподнесено таким образом, что президент и не планировал встречаться со спецпосланником главы Белого дома, якобы это не его уровень, что он эти вопросы будет обговаривать с Трампом. Хотя очевидно, что Зеленский ждал и хотел этой встречи, но она не состоялась ввиду того, что никакой необходимости дополнительно консультироваться с ним на данном этапе нет, — пояснил Килинкаров.

Ранее появилась информация, что Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер проведут закрытую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым 4 декабря. Переговоры пройдут в Майами, штат Флорида.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что Зеленский не может согласиться с отказом во вступлении страны в НАТО. По ее словам, этот пункт в плане по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенном Трампом, является для президента Украины самым неприемлемым.