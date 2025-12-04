В ГД ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего Депутат Журова: Зеленский не может принять отказ от вступления НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с отказом во вступлении страны в НАТО, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, этот пункт в плане по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом, является для Зеленского самым неприемлемым.

Позиция Трампа заключается в том, что он задается вопросом: «Зачем Украине в НАТО?» Зеленского это не устраивает. Хотя уже Киеву прямо сказали, что не хотят его видеть там. А президент Украины все пытается выяснить: «Почему это вы нас не хотите там видеть?». Наверное, именно этот пункт Киеву меньше всего нравится. Я не знаю, что на Украине хотят получить от этого, но кажется, что это не про защиту. У меня есть такие подозрения, — пояснила Журова.

По ее мнению, сложности в диалоге возникают и из-за финансовых условий членства в Альянсе. Депутат пояснила, что для Украины выполнить требование о взносах в размере 5% ВВП будет крайне затруднительно.

Возникает вопрос: если Украина хочет вступать в НАТО, готова ли она платить 5% от ВВП? Это означает, что или Киев не будет платить, или все страны снова будут платить за него. Трамп говорит: «Вы сначала восстановите свою экономику и страну». Но Украина, похоже, не слышит его. Именно поэтому даже с этим пунктом Киев и Вашингтон договориться не могут. Я уже не говорю про другие, — резюмировала Журова.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина рискует потерять свою государственность из-за отказа идти на компромисс в вопросе мирного урегулирования конфликта с Россией. По его словам, Москва может пересмотреть свой подход к переговорам, если Киев не пойдет на территориальные уступки.