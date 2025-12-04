Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:43

В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки

Депутат Колесник: несговорчивость Украины приведет к потере государственности

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украина рискует потерять свою государственность из-за отказа идти на компромисс в вопросе мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Москва может пересмотреть свой подход к переговорам, если Киев не пойдет на территориальные уступки.

Украина может получить за свою несговорчивость и непонимание того, что происходит. Их высшее руководство, которое частично является нелегитимным, включая президента [Владимира] Зеленского, просто делает вид, что не понимает, чем это может закончиться. Это может завершиться потерей государственности, а не просто потерей территорий. Поэтому лучше договориться, иначе дальше будет хуже. Стоит зафиксировать вот статус-кво, но они не хотят, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что попытки уговорить Киев прийти к соглашению не приносят результатов. По мнению депутата, на этом фоне вопрос будет решаться другим способом, который, к сожалению, будет менее удобным для всех сторон, но, возможно, более эффективным.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Киев не согласится на отвод войск из ДНР в рамках мирного урегулирования конфликта. По его словам, Зеленский считает такой шаг неприемлемым, несмотря на значительные кадровые потери.

