Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом

В Сланцевском районе Ленинградской области полиция задержала 23-летнего молодого человека по подозрению в истязании детей своей супруги, пишет Neva.today со ссылкой на СК России. В отношении отчима возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным следствия, мужчина систематически избивал детей с целью причинить им физические и психические страдания. В ведомстве уточнили, что от действий отчима пострадали двое несовершеннолетних 2023 и 2024 годов рождения.

Ранее в Омской области вынесли приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая сломала ребра сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей.

До этого прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении 40-летней местной жительницы, избившей дочь раскаленной плойкой. Женщине инкриминируют истязание, умышленное причинение легкого вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей.