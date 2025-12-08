ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:07

Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Сланцевском районе Ленинградской области полиция задержала 23-летнего молодого человека по подозрению в истязании детей своей супруги, пишет Neva.today со ссылкой на СК России. В отношении отчима возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным следствия, мужчина систематически избивал детей с целью причинить им физические и психические страдания. В ведомстве уточнили, что от действий отчима пострадали двое несовершеннолетних 2023 и 2024 годов рождения.

Ранее в Омской области вынесли приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая сломала ребра сыну. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей.

До этого прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении 40-летней местной жительницы, избившей дочь раскаленной плойкой. Женщине инкриминируют истязание, умышленное причинение легкого вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей.

дети
избиения
преступления
Ленинградская область
