Перечислены украинские чиновники, запустившие «конвейер смерти» в Донбассе

По делу о геноциде в Донбассе проходит 41 украинский чиновник

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: EPA/ТАСС
По делу о геноциде в Донбассе проходит 41 человек из числа бывших и действующих политических и военных руководителей Украины, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В числе обвиняемых оказались экс-глава офиса президента Андрей Ермак, бывший и нынешний главнокомандующие ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский, секретарь СНБО Рустем Умеров и другие.

Они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид), — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в список обвиняемых попали экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Парубий, министр обороны Денис Шмыгаль и бывший премьер Арсений Яценюк. Фигурантам предъявили заочное обвинение и объявили в международный розыск. Дело направили в Верховный суд ДНР.

Как отмечают в Генпрокуратуре, экономике Донбасса был нанесен значительный ущерб. В регионе была прекращена деятельность промышленных объектов, включая крупные предприятия. Кроме того, повреждения получили учреждения культуры и религиозные организации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Донбасс и регионы исторической Новороссии — исконно русские земли. Он выразил уверенность в их полном возвращении в состав РФ.

