В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России

Донбасс и регионы исторической Новороссии — исконно русские земли, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он выразил уверенность в их полном возвращении в состав РФ.

Донбасс и Новороссия — исторически русские земли, где подавляющее большинство населения считало себя русскими и разговаривало на русском. По прихоти большевиков в 1922 году они стали частью УССР и с тех пор подвергались насильственной украинизации, — рассказал Журавлев.

Депутат привел в пример текущую ситуацию с русскоязычным населением в Одессе, Херсоне и Николаеве.

К чему это привело, мы можем увидеть сейчас на улицах Одессы, Херсона и Николаева, где русскоязычных, которых там до сих пор больше, гнобят и издеваются над ними, — отметил парламентарий.

Журавлев убежден, что, если провести референдумы в Одессе и Николаеве, жители проголосуют за присоединение к Российской Федерации, как бы ни были ожесточены и запуганы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Глава государства отметил, что это будет сделано военным или другим путем.