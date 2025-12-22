Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:08

Путин ввел предельный возраст службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин впервые ввел предельный возраст для желающих поступить на службу в Росгвардию в Донбассе и Новороссии, следует из указа главы государства. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, распространяет действующие правила на новые регионы.

Действующее российское законодательство предусматривает предельный возраст для поступления в войска Росгвардии от 50 до 60 лет в зависимости от звания. Документ устанавливает это ограничение в регионах Донбасса и Новороссии до 1 января 2028 года. До сих пор на данных территориях такого возрастного ценза не существовало.

Глава государства также издал указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». На сайте официального опубликования правовых актов говорится, что это делается в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ.

До этого Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

