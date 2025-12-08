В Госдуме ответили, кто будет локомотивом Европы в возможной войне с РФ Депутат Соболев: Германия и Франция могут стать локомотивом Европы в войне с РФ

Германия и Франция могут быть локомотивом Европы в случае войны с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Брюсселя к вооруженному конфликту с Москвой в 2030 году. По словам депутата, Великобритания также не останется в стороне, несмотря на свою несколько обособленную позицию.

Пока просматриваются два инициатора [начала войны с РФ] — это Германия и Франция. Но я думаю, Великобритания не отстанет. Этот туманный Альбион несколько в стороне, но тоже вроде как настроен начать конфликт. Если в прошлые разы Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, прежде чем напасть на Россию, объединяли свои усилия, то сейчас это уже сделано. Национальные интересы глобально выражаются в борьбе за российские ресурсы, поэтому рассчитывать на то, что США на нашей стороне, я думаю, не стоит, — пояснил Соболев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что украинский конфликт завершится значительно раньше 2030 года. По его словам, планы ЕС по принятию Украины в объединение и гипотетическое начало войны с Россией являются нереалистичными на фоне текущей ситуации на фронте.