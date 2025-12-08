Ученые придумали способ обмануть мозг, чтобы тренировка казалась легче

Кратковременная вибростимуляция сухожилий перед тренировкой может «обмануть» мозг, заставляя воспринимать нагрузку как более легкую, выяснили ученые из университета Монреаля, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS). В эксперименте участники выполняли занятия на велотренажере в двух условиях — после предварительной вибростимуляции ахилловых и коленных сухожилий и без нее.

Когда перед тренировкой применялась вибрация, субъективное ощущение нагрузки оставалось прежним, однако объективные показатели — мощность педалирования и частота сердечных сокращений — значительно увеличивались. Таким образом, испытуемые работали эффективнее, не чувствуя дополнительных усилий.

По словам авторов работы, вибрация изменяет сигналы от нейромышечных рецепторов и их передачу в спинной и головной мозг, влияя на внутреннее восприятие движения и усилия. В результате мозг ошибочно оценивает физическую задачу как менее энергозатратную.

Исследователи подчеркивают, что пока методика тестировалась только в лабораторных условиях при коротких нагрузках. Следующие этапы работы включат изучение мозговой активности с помощью ЭЭГ и МРТ.

