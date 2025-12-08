ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:31

Ученые придумали способ обмануть мозг, чтобы тренировка казалась легче

JSHS: кратковременная вибростимуляция сухожилий делает тренировки легче

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кратковременная вибростимуляция сухожилий перед тренировкой может «обмануть» мозг, заставляя воспринимать нагрузку как более легкую, выяснили ученые из университета Монреаля, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS). В эксперименте участники выполняли занятия на велотренажере в двух условиях — после предварительной вибростимуляции ахилловых и коленных сухожилий и без нее.

Когда перед тренировкой применялась вибрация, субъективное ощущение нагрузки оставалось прежним, однако объективные показатели — мощность педалирования и частота сердечных сокращений — значительно увеличивались. Таким образом, испытуемые работали эффективнее, не чувствуя дополнительных усилий.

По словам авторов работы, вибрация изменяет сигналы от нейромышечных рецепторов и их передачу в спинной и головной мозг, влияя на внутреннее восприятие движения и усилия. В результате мозг ошибочно оценивает физическую задачу как менее энергозатратную.

Исследователи подчеркивают, что пока методика тестировалась только в лабораторных условиях при коротких нагрузках. Следующие этапы работы включат изучение мозговой активности с помощью ЭЭГ и МРТ.

Ранее невролог Видновской клинической больницы Фатима Магомедова заявила, что пешие прогулки, суставная разминка и занятия на эллипсе являются более безопасной и полезной альтернативой бегу. По ее словам, эти виды активности укрепляют нервную систему, улучшают сон и повышают работоспособность.

здоровье
ученые
спорт
тренировки
