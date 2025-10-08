Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей

Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей Женщина из Омской области получила срок за избиение 11-месячного сына

В Омской области вынесли приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая сломала ребра своему сыну, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел в январе этого года. Мать избила ребенка за то, что он испачкался сажей.

Осужденная нанесла 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенку (переломы ребер, а также травмы внутренних органов), — сказано в сообщении.

Ранее судимая за кражу девушка признана виновной по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье женщина-швырнула ребенка в коляску и ударила его по лицу. Позже выяснилось, что это известный психолог с 30-летним стажем. Она ведет блог о воспитании детей и руководит международным университетом психологии и психотерапии. Мать подняла руку на ребенка после того, как он выбежал на дорогу.