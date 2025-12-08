«Ничего принципиально нового»: эксперт о привязке ИНН к банковским счетам Финансист Мехтиев: привязка ИНН ко всем счетам не усложнит жизнь клиентам банков

Введение ЦБ обязательного требования привязки ИНН к каждому банковскому счету лишь формализует давно существующую практику взаимодействия банков с Федеральной налоговой службой (ФНС), заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, изменение не создаст дополнительной нагрузки для добросовестных клиентов, но станет серьезным барьером для мошенников.

Банки уже много лет имеют доступ к данным ФНС и обязаны сообщать о всех открываемых и закрываемых счетах, а также передавать информацию о доходах клиентов по вкладам. Все эти процедуры невозможны без корректной идентификации клиента, то есть связки паспортных данных и ИНН. Поэтому с точки зрения надзора ничего принципиально нового не появляется. <…> Обязательная привязка ИНН с момента открытия счета позволит системно минимизировать риски мошеннических операций, — сказал Мехтиев.

Ключевая проблема, которую призвано решить нововведение, — отсутствие единого стандарта, пояснил эксперт. В настоящее время некоторые банки не запрашивают ИНН при открытии счета или откладывают его установление. Именно этим пробелом активно пользуются злоумышленники, в том числе дропперы, которые используют чужие паспортные данные для открытия счетов и проведения незаконных операций, добавил Мехтиев.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дропперами. Как заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году.