Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН

Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дропперами, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. По ее словам, это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году, передает РБК.

Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные, — пояснила она.

Ранее выяснилось, что Банк России ввел дополнительный критерий для выявления подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Проверке теперь подлежат переводы физическим лицам на сумму от 200 тыс. рублей, если получатель ранее не был знаком отправителю.

До этого парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.