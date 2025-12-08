ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:27

Мединский объявил о возвращении Союзу писателей ключевых объектов

Мединский сообщил о передаче ЦДЛ и Дома Ростовых Союзу писателей

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Союзу писателей России возвращены ключевые объекты недвижимости, включая Центральный дом литераторов в Москве, сообщил председатель организации Владимир Мединский на внеочередном съезде. По его словам, это исполнение поручения президента страны Владимира Путина, передает РБК.

Мединский пояснил, что организация уже приступила к управлению ЦДЛ и получила в свое ведение «легендарный Дом Ростовых». Также союзу переданы книжная лавка на Кузнецком Мосту и начата процедура возвращения издательства «Художественная литература».

Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино, — сказал Мединский.

Он добавил, что организация уже вернула себе полный контроль над зданием на Комсомольском проспекте. В нем сейчас восстанавливаются мемориальные кабинеты классиков советской литературы. Отдельно на съезде выступил бывший министр Украины Дмитрий Табачник, сообщивший о передаче Союзу писателей дома творчества в крымском Коктебеле.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям рассмотрит предложение об учреждении в России аналога Нобелевской премии в области литературы. По его словам, обсуждение пройдет на ближайшем заседании. Он поддержал позицию Владимира Мединского о современной Нобелевской премии, отметив ее возрастающую политизированность и отход от художественных критериев.

