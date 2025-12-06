Достаю лаваш и сыр — творю чудо: хрустящие трубочки с курицей и сливочным соусом. Идеально на ужин и перекус

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему вкусное и сытное, но нет ни времени, ни желания возиться со сложными рецептами, на помощь приходит лаваш. Этот универсальный продукт — настоящая палочка-выручалочка для творческой хозяйки. Из него можно создать десятки блюд, и среди них особое место занимают хрустящие трубочки с начинкой. Они сочетают в себе сочную курицу, тягучий сыр и нежный сливочный соус, запекаясь до золотистой корочки. Это блюдо станет идеальным решением для быстрого ужина в кругу семьи или для дружеских посиделок, ведь его можно есть руками, наслаждаясь каждым хрустящим кусочком.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких листа лаваша, 400 г куриного филе, 200 г твердого сыра, 150 мл сливок 20%, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец и зелень по вкусу. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на разогретом масле до готовности. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Влейте сливки, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и тушите 5 минут. Сыр натрите на крупной терке. Лаваш разрежьте на полоски шириной 10–12 см. На край каждой полоски выложите куриную начинку, посыпьте сыром и сверните в плотную трубочку. Выложите трубочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху можно слегка смазать сливками или взбитым яйцом для румяности. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячими с любимым соусом или свежими овощами.

