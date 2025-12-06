Тарталетки больше не в тренде! Пеку картофельные гнезда с яйцом и ветчиной — и закуска, и горячее

Устали от традиционных салатов, которые хоть и вкусны, но уже не вызывают прежнего восторга? Пришло время для горячего, ароматного и невероятно аппетитного блюда, которое станет настоящим событием на столе. Картофельные гнезда — это очаровательные порционные чашечки из золотистого картофеля, скрывающие внутри сочную начинку из ветчины и нежное запеченное яйцо. Они объединяют в себе и гарнир, и начинку, и соус, создавая идеально сбалансированный вкус в каждом кусочке. Это блюдо не только фантастически сытное и питательное, но и очень красивое — его румяные бока и текучий желток вызывают неподдельный восторг и у детей, и у взрослых, делая любой обед или ужин по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г ветчины или вареной колбасы, 5-6 яиц, 100 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка по вкусу, зелень для подачи. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, ветчину нарежьте мелкими кубиками. В теплое пюре добавьте муку, обжаренный лук, ветчину, соль и специи, тщательно вымесите. Сыр натрите на терке. Смажьте формы для маффинов маслом. Картофельную массу разделите на порции, выложите в формы, сделав в центре каждой углубление. В это углубление аккуратно разбейте по одному яйцу. Сверху посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут, пока белок не схватится, а сыр не расплавится и не подрумянится. Дайте немного остыть в формах, затем аккуратно извлеките. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Идеально сочетаются со свежими овощами или легким салатом.

