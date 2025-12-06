ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 18:00

Тарталетки больше не в тренде! Пеку картофельные гнезда с яйцом и ветчиной — и закуска, и горячее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от традиционных салатов, которые хоть и вкусны, но уже не вызывают прежнего восторга? Пришло время для горячего, ароматного и невероятно аппетитного блюда, которое станет настоящим событием на столе. Картофельные гнезда — это очаровательные порционные чашечки из золотистого картофеля, скрывающие внутри сочную начинку из ветчины и нежное запеченное яйцо. Они объединяют в себе и гарнир, и начинку, и соус, создавая идеально сбалансированный вкус в каждом кусочке. Это блюдо не только фантастически сытное и питательное, но и очень красивое — его румяные бока и текучий желток вызывают неподдельный восторг и у детей, и у взрослых, делая любой обед или ужин по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г ветчины или вареной колбасы, 5-6 яиц, 100 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка по вкусу, зелень для подачи. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, ветчину нарежьте мелкими кубиками. В теплое пюре добавьте муку, обжаренный лук, ветчину, соль и специи, тщательно вымесите. Сыр натрите на терке. Смажьте формы для маффинов маслом. Картофельную массу разделите на порции, выложите в формы, сделав в центре каждой углубление. В это углубление аккуратно разбейте по одному яйцу. Сверху посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут, пока белок не схватится, а сыр не расплавится и не подрумянится. Дайте немного остыть в формах, затем аккуратно извлеките. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Идеально сочетаются со свежими овощами или легким салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеи для новогоднего угощения с говяжьей печенью без лишних хлопот
Семья и жизнь
Идеи для новогоднего угощения с говяжьей печенью без лишних хлопот
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
Общество
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество
Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Курицу больше не жарю. Вместо нее — гратен с ветчиной и сырной шапкой: горячий, хрустящий восторг
Общество
Курицу больше не жарю. Вместо нее — гратен с ветчиной и сырной шапкой: горячий, хрустящий восторг
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
Общество
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
рецепты
кулинария
ужины
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти избил свою знакомую
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.