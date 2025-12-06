Писатель Водолазкин назвал любимую книгу

Писатель Евгений Водолазкин рассказал, что вечерами читает вместе с женой постмодернистский роман Саши Соколова «Палисандрия», передает РБК. Водолазкин поделился своими впечатлениями о произведении, назвав его удивительной прозой.

Это замечательная вещь. Она уже начинается прекрасно. «Клевет он клеветами», «Мой дядя в порядке отчаяния» и так далее. Это удивительная проза, тонкая, смешная, умная, — поделился писатель.

«Палисандрия», написанная русским писателем-эмигрантом Сашей Соколовым, была опубликована в 1985 году. Роман сравнивают с «Лолитой» Владимира Набокова, называя его «Лолитой наоборот». Главный персонаж, Палисандр, рассказывает о своей жизни на фоне фантастического переосмысления советской реальности.

Водолазкин является автором популярных романов, таких как «Лавр», «Соловьев и Ларионов», «Авиатор» и «Брисбен». 20 ноября в кинотеатрах появился фильм, основанный на романе «Авиатор», режиссером которого стал Егор Михалков-Кончаловский.

