ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 18:48

Писатель Водолазкин назвал любимую книгу

Писатель Евгений Водолазкин признался, что вечерами читает роман Палисандрия

Евгений Водолазкин Евгений Водолазкин Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Писатель Евгений Водолазкин рассказал, что вечерами читает вместе с женой постмодернистский роман Саши Соколова «Палисандрия», передает РБК. Водолазкин поделился своими впечатлениями о произведении, назвав его удивительной прозой.

Это замечательная вещь. Она уже начинается прекрасно. «Клевет он клеветами», «Мой дядя в порядке отчаяния» и так далее. Это удивительная проза, тонкая, смешная, умная, — поделился писатель.

«Палисандрия», написанная русским писателем-эмигрантом Сашей Соколовым, была опубликована в 1985 году. Роман сравнивают с «Лолитой» Владимира Набокова, называя его «Лолитой наоборот». Главный персонаж, Палисандр, рассказывает о своей жизни на фоне фантастического переосмысления советской реальности.

Водолазкин является автором популярных романов, таких как «Лавр», «Соловьев и Ларионов», «Авиатор» и «Брисбен». 20 ноября в кинотеатрах появился фильм, основанный на романе «Авиатор», режиссером которого стал Егор Михалков-Кончаловский.

Ранее сообщалось, что роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал книгой месяца в «Московском доме книги». Произведение вышло в свет 31 июля, и в этот же день его раскупили за 10 минут в пяти московских магазинах крупной книжной сети.

писатели
книги
романы
произведения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Стало известно число обращений на прямую линию с Путиным
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.