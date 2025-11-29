Талант Симоньян нашел широкое признание в «Московском доме книги»

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги», сообщила журналист в своем Telegram-канале. Она поблагодарила читателей за внимание к произведению и отзывы о нем.

Отмечается, что роман журналистки вышел в свет 31 июля. Отмечается, что книгу в тот же день раскупили за 10 минут в пяти московских магазинах крупной книжной сети. Роман рассказывает о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света согласно библейским пророчествам. По словам Симоньян, гонорары от продажи книги идут на помощь другим людям.

Ранее стало известно, что общий тираж книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» составил 88 тыс. экземпляров. На интернет-площадках читатели написали более 3,5 тыс. отзывов на произведение. Также роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».