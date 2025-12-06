ТИЭФ'25
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет

Картофель и мясной фарш — дуэт, проверенный временем и миллионами хозяек. Но если обычные котлеты или драники уже стали привычными, пора открыть для себя зразы — сочные картофельные «лодочки» с аппетитной мясной сердцевиной. Это блюдо объединяет нежность картофельного пюре, насыщенный вкус обжаренного фарша и хрустящую золотистую корочку, которая образуется при жарке. Зразы получаются невероятно сытными, самодостаточными и красивыми, они могут стать главным блюдом ужина или эффектной закуской на праздничном столе. Их любят и взрослые, и дети, а процесс лепки превращается в увлекательный кулинарный ритуал.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 крупная луковица, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите до готовности, слейте воду и приготовьте густое пюре без добавления молока, дайте ему остыть. Для начинки мелко нарежьте лук, обжарьте его до прозрачности, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжаривайте до готовности, остудите. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, вымесите однородное «тесто». На мокрые руки возьмите порцию картофельной массы, сформируйте лепешку, в центр выложите 1–1,5 ст. л. начинки. Аккуратно защипните края, формируя овальную или круглую котлетку. Обваляйте каждую зразу в муке. Разогрейте на сковороде масло, обжарьте зразы на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или томатным соусом, присыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

