Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 09:35

Картофель, творог и укроп: делаю украинские картофельные зразы. Сытные котлетки с нежной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти зразы — воплощение домашнего уюта и сытной простоты. Нежное картофельное тесто, обволакивающее ароматную творожную начинку с зеленью, после обжарки превращается в румяные, хрустящие снаружи и невероятно мягкие внутри котлетки. Это блюдо, которое одинаково любят и взрослые, и дети, ведь в его вкусе есть что-то глубоко родное и успокаивающее, напоминающее о теплых семейных обедах.

Для теста вам потребуется: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль по вкусу. Для начинки: 250 г творога, небольшой пучок укропа, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, слейте воду полностью и тщательно разомните в пюре, не добавляя молока. Дайте массе немного остыть, затем введите яйцо и постепенно добавьте муку, вымешивая упругое тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки творог разомните вилкой, смешайте с мелко нарубленным укропом, пропущенным через пресс чесноком, посолите и поперчите. На слегка припыленной мукой поверхности разделите тесто на небольшие части. Каждую часть раскатайте в лепешку, в центр выложите столовую ложку начинки. Края защипните, формируя аккуратный продолговатый пирожок-котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до аппетитной золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
Общество
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Семья и жизнь
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Завтрак и перекус из лепешки, с которыми вы легко похудеете: 220 ккал на весь ролл
Общество
Завтрак и перекус из лепешки, с которыми вы легко похудеете: 220 ккал на весь ролл
Жарить картошку — скучно: теперь готовлю эти зразы. Топ-рецепт сытного ужина на скорую руку
Общество
Жарить картошку — скучно: теперь готовлю эти зразы. Топ-рецепт сытного ужина на скорую руку
рецепты
кулинария
завтраки
зразы
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен заявила о единогласном решении ЕС по санкциям
«Миннесота» одержала блистательную победу благодаря Тарасенко и Капризову
Украинские БПЛА атаковали предприятия в российском регионе
Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее
Наступление ВС РФ на Харьков 19 декабря: гибель сержантов, замес в Купянске
На МКАД загорелся автомобиль Volvo
Стало известно, где натаскивали исполнителей теракта в «Крокусе»
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с фишинговыми сайтами
Пушков объяснил Каллас, почему страны доверяют России
Власти Петербурга назвали условие для строительства метро до Пулково
«Потерянные деньги»: Орбан раскритиковал ЕС за кредит Украине
Власти Орла раскрыли последствия атаки вражеских БПЛА
Ростовчане показали на фото последствия атак БПЛА
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Россиян предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Евросоюз связал кредит в €90 млрд с закупкой оружия для ВСУ в Европе
Сколько стоит оформить доверенность у нотариуса: изучаем цены в регионах
Бельгия раскрыла, кто продвигает идею конфискации российских активов
Психолог назвала истинную причину женской тоски по бывшему возлюбленному
Бельгийский премьер пошутил про свою дачу под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.