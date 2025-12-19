Картофель, творог и укроп: делаю украинские картофельные зразы. Сытные котлетки с нежной начинкой

Эти зразы — воплощение домашнего уюта и сытной простоты. Нежное картофельное тесто, обволакивающее ароматную творожную начинку с зеленью, после обжарки превращается в румяные, хрустящие снаружи и невероятно мягкие внутри котлетки. Это блюдо, которое одинаково любят и взрослые, и дети, ведь в его вкусе есть что-то глубоко родное и успокаивающее, напоминающее о теплых семейных обедах.

Для теста вам потребуется: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль по вкусу. Для начинки: 250 г творога, небольшой пучок укропа, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, слейте воду полностью и тщательно разомните в пюре, не добавляя молока. Дайте массе немного остыть, затем введите яйцо и постепенно добавьте муку, вымешивая упругое тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки творог разомните вилкой, смешайте с мелко нарубленным укропом, пропущенным через пресс чесноком, посолите и поперчите. На слегка припыленной мукой поверхности разделите тесто на небольшие части. Каждую часть раскатайте в лепешку, в центр выложите столовую ложку начинки. Края защипните, формируя аккуратный продолговатый пирожок-котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до аппетитной золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

