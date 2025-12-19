Ветеринар предупредил об опасности новогодних костюмов для кошек

Кошки нервничают, если на них надеть новогодние костюмы, рассказал LIFE.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Он отметил, что исключение составляют сфинксы — им одежда нужна для тепла.

Также одежда, особенно декоративная, как и послеоперационная, с крылышками, бабочками и так далее, помимо дискомфорта, просто элементарно опасна. Если мы будем оставлять кошку в такой одежде, она может зацепиться, упасть, чуть ли не подвеситься, ведь они очень прыгучие и лазающие, — рассказал Шеляков.

Он отметил, что кошки также могут попытаться отгрызть какой-то элемент одежды и проглотить его. Ветеринар призвал не одевать питомцев даже для пятиминутной фотосессии.

Ранее Шеляков рассказал, что сырокопченая колбаса и жирные салаты могут привести к тяжелому отравлению или даже гибели питомца. По его словам, домашним животным также противопоказаны виноград и лук, поскольку эти продукты могут негативно сказаться на состоянии их крови.