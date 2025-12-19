Россиянам рассказали, чем нельзя кормить питомцев с новогоднего стола Ветеринар Шеляков: сырокопченая колбаса и жирные салаты могут убить питомца

Сырокопченая колбаса и жирные салаты могут привести к тяжелому отравлению или даже гибели питомца, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, домашним животным также противопоказаны виноград и лук, поскольку эти продукты могут негативно сказаться на состоянии их крови.

В новогодние праздники специфика работы ветеринарных клиник немного меняется. Чаще всего кошки и собаки поступают с одинаковыми симптомами: отказ от еды, многократная рвота, поносы, апатия и снижение температуры. Эти признаки характерны для отравления, вызванного тем, что кто-то из доброты решил угостить животное блюдами с праздничного стола. Все новогодние салаты у нас, как правило, жирные и майонезные, поэтому их ни в коем случае нельзя предлагать питомцам. Не подпускайте животных к сырокопченой колбасе, вреднее продукт назвать крайне сложно. Это действительно может испортить новогодние праздники или отравить насмерть, — предупредил Шеляков.

Он подчеркнул, что практически все блюда новогоднего меню не подходят для собак и кошек. По словам ветеринара, обычная человеческая еда не является подходящей для животных, а праздничная, содержащая острые, соленые, копченые и жирные ингредиенты, может нанести еще больший вред.

Безобидный с виду виноград сильно влияет на почки питомцев, повышает уровень глюкозы, вызывает брожение. Авокадо растворяет желудочный сок. Если в поданном животному кусочке еды содержатся лук, чеснок или шоколад, то такое поощрение может даже убить питомца. Лук опасен тем, что оказывает сильное воздействие на кровь, и его употребление кошкой или собакой приведет к тяжелому отравлению, — заключил Шеляков.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков предупредил, что новогодняя мишура может быть опасной для кошек, а фейерверки — для собак. Также он порекомендовал использовать вместо стеклянных елочных украшений те, которые не бьются.