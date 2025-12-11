Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:34

Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных

Ветеринар Цыпленков: мишура и фейерверки опасны для домашних питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мишура опасна для кошек, а фейерверки — для собак, рассказал «Радио 1» ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Он также призвал заменить стеклянные елочные украшения на изделия из небьющихся материалов.

Собаки очень пугаются громких звуков. Они могут даже прятаться, чтобы не слышать этого. В таких случаях для особо чувствительных питомцев могут помочь специальные успокоительные средства, которые приглушают чувство страха, — рассказал Цыпленков.

Ветеринар отметил, что специальные препараты также помогут, если дома планируется шумная встреча с большим количеством гостей. По его словам, это также может спровоцировать стресс у животного.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.

