19 декабря 2025 в 11:07

Польские генералы с позором вышвырнули своего дипломата из Пентагона

Onet: польского военного атташе выгнали с переговоров в Пентагоне

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Поляки выгнали своего же военного атташе Кшиштофа Нольберта с заседания в Пентагоне, не предоставив внятных причин, передает источник Onet со ссылкой на источники. Перед началом встречи члены польской делегации «просто закрыли перед ним двери», заявив, что он не имеет права участвовать в переговорах.

Теперь американцы задаются вопросом, можно ли доверять нашему атташе, поскольку его собственная делегация попросила его покинуть официальные переговоры. Они спрашивают, сохранил ли он свой авторитет. Это полный позор, — заявил польский высокопоставленный офицер.

После возвращения на родину генералу Адаму Жечковскому предъявили претензии в связи с этим скандалом. Однако он оправдывался «указаниями свыше». По данным источников, решение об удалении атташе принял глава делегации генерал Анджей Ковальский.

Ранее появилась информация, что Варшава впервые со времен холодной войны решила возобновить выпуск противопехотных мин для укрепления восточных границ. Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что в сфере интересов страны — крупные партии.

