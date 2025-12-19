Новый год-2026
19 декабря 2025

Раскрыт маршрут Зеленского после саммита в Брюсселе

RMF FM: Зеленский покинул Брюссель после саммита ЕС и направился в Польшу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский направился в Польшу для проведения официального визита, запланированного на пятницу. Как сообщает польская радиостанция RMF FM, украинский лидер прибыл в страну непосредственно из Брюсселя, где он участвовал во встречах с руководителями Европейского союза.

В рамках своего визита Зеленский должен встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким, а также посетить польский парламент — сейм. Это событие происходит на фоне некоторого охлаждения политического диалога между Киевом и Варшавой.

Владимир Зеленский уже находится в Польше. Он прилетел сюда прямо из Брюсселя, где встретился с лидерами ЕС, — говорится в сообщении.

Польско-украинские отношения в последнее время осложнились из-за ряда вопросов, включая проблему импорта украинского зерна и разногласий по историческим темам. Варшава ожидает от Киева большей благодарности за оказанную военную и гуманитарную помощь, однако украинская сторона не торопится с публичными заявлениями.

Ранее сообщалось, что во время выступления на саммите ЕС президент Украины вновь запутался в английских словах. В Брюсселе на встрече, где решается судьба замороженных российских средств, он использовал слово «wars» (войны) вместо «words» (слова), кардинально изменив смысл фразы.

