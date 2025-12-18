Зеленский допустил новый ляп на саммите ЕС Зеленский в ходе выступления перед лидерами ЕС перепутал слова на английском

Во время выступления на саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский вновь запутался в английских словах. В Брюсселе на встрече, где решается судьба замороженных российских средств, он использовал слово «wars» (войны) вместо «words» (слова), кардинально изменив смысл фразы.

Еще одной ошибкой стало произношение: «excuses» (оправдания) оказалось созвучно «excesses» (излишества). Эти оговорки прозвучали в контексте его эмоционального призыва к европейским лидерам.

Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности… будут бессмысленными, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что переводчики с английского и нидерландского языков на украинский во время визита Зеленского в Гаагу дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили заявления премьера Нидерландов Дика Схофа. Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис президента Украины на своем YouTube-канале.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине переводчик допустила ошибку при переводе вопроса с немецкого языка на украинский и назвала солдат НАТО и ЕС «трупами». Украинский президент, сдерживая смех, поправил лингвиста.