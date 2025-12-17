Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 02:53

Переводчики Зеленского в Гааге дважды сделали опасную ошибку

Переводчики Зеленского в Гааге дважды перепутали Россию и Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу дважды перепутали Россию и Украину, когда переводили заявления премьера Нидерландов Дика Схофа. Трансляцию заседания международной комиссии и последующего общения с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.

Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки, — сказала переводчица.

Затем уже другая сотрудница во время речи премьера Нидерландов ошиблась, сказав, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину».

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переговоры американской и украинских делегаций в Берлине были сложными. В публикации сказано, что Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения. В статье говорится, что переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать «перетягивание каната». США призывают к оперативным действиям, тогда как украинское руководство и ряд европейских стран указывают на несогласованные вопросы, требующие разрешения.

Украина
Владимир Зеленский
переводчики
Россия
