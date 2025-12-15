Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне

Трамп объявил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне

Белый дом. Вашингтон, округ Колумбия, США Белый дом. Вашингтон, округ Колумбия, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп обнародовал план по строительству нового архитектурного объекта в Вашингтоне, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, в американской столице возведут Триумфальную арку, которая должна превзойти Парижскую.

Она будет похожа на парижскую арку, но, если честно, она ее превзойдет — превзойдет во всех смыслах <…>. Эта арка затмит все остальные, — заявил Трамп.

Сооружение станет одной из главных достопримечательностей города и символом его исторической значимости, отметил политик. Арка будет расположена рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив Мемориала Линкольну, заключил президент.

Ранее стало известно, что почти шесть из 10 американцев, то есть 58% опрошенных, не одобряют работу Дональда Трампа на посту главы государства. Журналисты отметили, что положительно ее оценивают 42% респондентов.

До этого Трамп обратил внимание на намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время. При этом он не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки. Однако постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям.

