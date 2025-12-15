Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп обнародовал план по строительству нового архитектурного объекта в Вашингтоне, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, в американской столице возведут Триумфальную арку, которая должна превзойти Парижскую.

Она будет похожа на парижскую арку, но, если честно, она ее превзойдет — превзойдет во всех смыслах <…>. Эта арка затмит все остальные, — заявил Трамп.

Сооружение станет одной из главных достопримечательностей города и символом его исторической значимости, отметил политик. Арка будет расположена рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив Мемориала Линкольну, заключил президент.

