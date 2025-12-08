Турэксперт рассказала, что посмотреть в Саудовской Аравии Турэксперт Котляр: Аль-Ула и Эр-Рияд могут впечатлить российских туристов

Аль-Ула и Эр-Рияд являются наиболее популярными и востребованными у туристов местами в Саудовской Аравии, рассказала «Вечерней Москве» владелица туристического агентства Майя Котляр. Она отметила, что для россиян скоро начнет действовать безвизовый режим.

Эр-Рияд — это современная столица, а также исторический центр Саудовской династии. Любители природы абсолютно точно оценят красивые виды Национального зоопарка Эр-Рияда. Также в провинции есть музеи и культурные объекты, например, Исторический центр короля Абдулазиза, где можно узнать о богатом наследии королевства, — рассказала Котляр.

По словам турэксперта, Аль-Ула является уникальным пустынным заповедником. Она также посоветовала попробовать дайвинг и уделить внимание новым курортам на побережье Красного моря.

