08 декабря 2025 в 11:47

Турэксперт рассказала, что посмотреть в Саудовской Аравии

Турэксперт Котляр: Аль-Ула и Эр-Рияд могут впечатлить российских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аль-Ула и Эр-Рияд являются наиболее популярными и востребованными у туристов местами в Саудовской Аравии, рассказала «Вечерней Москве» владелица туристического агентства Майя Котляр. Она отметила, что для россиян скоро начнет действовать безвизовый режим.

Эр-Рияд — это современная столица, а также исторический центр Саудовской династии. Любители природы абсолютно точно оценят красивые виды Национального зоопарка Эр-Рияда. Также в провинции есть музеи и культурные объекты, например, Исторический центр короля Абдулазиза, где можно узнать о богатом наследии королевства, — рассказала Котляр.

По словам турэксперта, Аль-Ула является уникальным пустынным заповедником. Она также посоветовала попробовать дайвинг и уделить внимание новым курортам на побережье Красного моря.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что в Таиланде не разрешается залезать на статуи Будды с целью фотографирования. По ее словам, путешественникам следует с почтением относиться к местным религиозным верованиям и символам.

