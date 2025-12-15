Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 04:46

Рейтинг Трампа показал неожиданный результат

NBC: 58% американцев не поддерживают шаги Трампа на посту президента

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти шесть из 10 американцев, то есть 58% опрошенных, не одобряют работу президента США Дональда Трампа на посту главы государства, показало исследование телеканала NBC. Журналисты отметили, что положительно ее оценивают 42% респондентов.

При этом рейтинг Трампа упал даже среди республиканцев — сторонников его движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) — он снизился на восемь процентных пунктов с апреля, составив 70%. Кроме того, выяснилось, что 64% респондентов считают, что США находятся на неверном пути, уверены в обратном 36% опрошенных.

Ранее Трамп обратил внимание, что продолжение затянувшегося украинского кризиса чревато третьей мировой войной. Он добавил, что пока происходящие в Восточной Европе события не отражаются на США, но все может измениться, передает Белый дом.

До этого Трамп обратил внимание на намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время. При этом он не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки. Однако постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям.

