Трамп пообещал ядерные испытания США в ближайшее время Трамп: США проведут ядерные испытания довольно скоро

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время, об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, аудиотрансляцию вел Белый дом. Американский лидер при этом не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки.

Я не хочу вам этого говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. Довольно скоро, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.

Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям. Дипломат отметил, что текущая ситуация по данному вопросу является позитивной.