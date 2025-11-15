Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 03:50

Трамп пообещал ядерные испытания США в ближайшее время

Трамп: США проведут ядерные испытания довольно скоро

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время, об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, аудиотрансляцию вел Белый дом. Американский лидер при этом не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки.

Я не хочу вам этого говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. Довольно скоро, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.

Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям. Дипломат отметил, что текущая ситуация по данному вопросу является позитивной.

Дональд Трамп
ядерное оружие
испытания
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней молекулы»: США пытаются убрать российский газ из Европы
Ученые рассказали, как повлияет на Землю недавняя мощная вспышка на Солнце
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Тайник с деньгами, свидетели, версии: новые детали в деле Усольцевых
Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ
Стало известно, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели
Захарова пообещала ответные меры на визовую политику ЕС
США провели испытания ядерной авиабомбы
Трамп раскрыл, что хотел бы обсудить с Россией и КНР
Суд взыскал почти 5 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота»
Трамп может прибрать к рукам половину российских активов
ЛУКОЙЛ передал аэропорту Кишинева топливный терминал
Армия России — первая в мире: о чем умолчал рейтинг Global Firepower
Для убитой в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны
Трамп пообещал ядерные испытания США в ближайшее время
Семь человек стали жертвами взрыва в полицейском участке
Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина
США конфисковали несколько дипобъектов России
Еще четыре города России остались без авиасообщения
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.