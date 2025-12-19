Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:41

Прямая линия Путина вызвала огромный ажиотаж среди журналистов

Перед входом на прямую линию Путина выстроилась очередь из журналистов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перед входом в Гостиный Двор на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным выстроилась большая очередь из журналистов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что скопление представителей СМИ образовалось более чем за четыре часа до начала встречи с главой государства.

Отмечается, чтобы попасть на площадку, журналистам необходимо пройти зону контроля. Вопросы Путину также смогут задать иностранные СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности начали изымать у посетителей прямой линии запрещенные к проносу предметы, в том числе продукты питания. Чтобы попасть на встречу с Путиным, на входе пришлось оставить квашеную капусту, энергетики и мандарины. Изъятые вещи сложили в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. Их можно будет забрать после мероприятия.

До этого иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с Путиным. В частности, американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.

Владимир Путин
прямая линия
журналисты
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.