Прямая линия Путина вызвала огромный ажиотаж среди журналистов

Перед входом в Гостиный Двор на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным выстроилась большая очередь из журналистов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что скопление представителей СМИ образовалось более чем за четыре часа до начала встречи с главой государства.

Отмечается, чтобы попасть на площадку, журналистам необходимо пройти зону контроля. Вопросы Путину также смогут задать иностранные СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности начали изымать у посетителей прямой линии запрещенные к проносу предметы, в том числе продукты питания. Чтобы попасть на встречу с Путиным, на входе пришлось оставить квашеную капусту, энергетики и мандарины. Изъятые вещи сложили в специальные контейнеры у рамок металлоискателей. Их можно будет забрать после мероприятия.

До этого иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с Путиным. В частности, американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.