Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:05

США и Китай сошлись в «звездных войнах» на орбите

WP: США и Китай ведут «орбитальные войны» за главенство в космосе

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Технологическое соперничество США и Китая перешло на космическую орбиту, где взаимные маневры спутников двух стран стали настолько частыми, что их теперь называют «орбитальными боями» (dogfight), сообщает The Washington Post (WP). Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что большинство таких инцидентов носит характер разведки.

По словам экспертов, спутники обеих держав скрытно сближаются, чтобы сфотографировать аппараты противника, изучить их оборудование и возможности. Они перехватывают сигналы и прослушивают связь между космосом и Землей. Некоторые системы способны также глушить эти сигналы или создавать помехи для аппаратов, отвечающих за предупреждение о ракетных пусках, разведку и навигацию.

Одним из эпизодов стало сближение аппаратов в феврале 2022 года. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам Shiyan-12, использовав Солнце в качестве «прикрытия». В ответ один из китайских спутников затормозил и вышел в хвост американскому аппарату. Таким образом модули поменялись ролями, разыграв динамичную дуэль.

Как правило, спутники летают по фиксированным траекториям, чтобы сэкономить топливо. Но теперь США, Китай и Россия приступили к разработке и запуску «маневренных» аппаратов, которые способны резко менять курс и работать в группе.

Традиционно спутники не предназначались для ведения боевых действий. <...> Теперь все меняется, — заявил Клинтон Кларк из аналитической компании ExoAnalytic Solutions.

Глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг в интервью газете признал, что потенциальные противники развивают возможности для орбитальных маневров, чтобы в случае конфликта получить преимущество. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космоса и против гонки вооружений.

Ранее академик РАН Олег Орлов на пресс-конференции об актуальных проектах Института медико-биологических проблем РАН сообщил, что Россия продолжает поддерживать контакты с США в рамках Международной космической станции. По его словам, российская сторона также продолжает развивать сотрудничество по космическим проектам с ведущими международными организациями и научным сообществом из стран БРИКС.

США
Китай
космос
Орбита
спутники
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько пострадавших при ЧП в ПНИПУ лечатся в больнице
Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не будет создавать свой «Орешник»
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.