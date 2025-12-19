США и Китай сошлись в «звездных войнах» на орбите WP: США и Китай ведут «орбитальные войны» за главенство в космосе

Технологическое соперничество США и Китая перешло на космическую орбиту, где взаимные маневры спутников двух стран стали настолько частыми, что их теперь называют «орбитальными боями» (dogfight), сообщает The Washington Post (WP). Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что большинство таких инцидентов носит характер разведки.

По словам экспертов, спутники обеих держав скрытно сближаются, чтобы сфотографировать аппараты противника, изучить их оборудование и возможности. Они перехватывают сигналы и прослушивают связь между космосом и Землей. Некоторые системы способны также глушить эти сигналы или создавать помехи для аппаратов, отвечающих за предупреждение о ракетных пусках, разведку и навигацию.

Одним из эпизодов стало сближение аппаратов в феврале 2022 года. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам Shiyan-12, использовав Солнце в качестве «прикрытия». В ответ один из китайских спутников затормозил и вышел в хвост американскому аппарату. Таким образом модули поменялись ролями, разыграв динамичную дуэль.

Как правило, спутники летают по фиксированным траекториям, чтобы сэкономить топливо. Но теперь США, Китай и Россия приступили к разработке и запуску «маневренных» аппаратов, которые способны резко менять курс и работать в группе.

Традиционно спутники не предназначались для ведения боевых действий. <...> Теперь все меняется, — заявил Клинтон Кларк из аналитической компании ExoAnalytic Solutions.

Глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг в интервью газете признал, что потенциальные противники развивают возможности для орбитальных маневров, чтобы в случае конфликта получить преимущество. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космоса и против гонки вооружений.

Ранее академик РАН Олег Орлов на пресс-конференции об актуальных проектах Института медико-биологических проблем РАН сообщил, что Россия продолжает поддерживать контакты с США в рамках Международной космической станции. По его словам, российская сторона также продолжает развивать сотрудничество по космическим проектам с ведущими международными организациями и научным сообществом из стран БРИКС.