19 декабря 2025 в 11:05

Стала известна зарплата Сафонова в ПСЖ

Спортивный эксперт Мезинцев: зарплата Сафонова составила около 30 млн рублей

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Зарплата футболиста Матвея Сафонова после перехода из ФК «Краснодар» в «Пари Сен-Жермен» составила около 30 млн рублей в месяц в прошлом сезоне, рассказал «Постньюс» сотрудник FM Sports Agency Егор Мезинцев. Он отметил, что более подробную динамику отследить сложно.

Если Матвей станет первым номером, его зарплата может выйти на уровень €8 млн в год — именно столько зарабатывают топ-вратари в чемпионатах «большой пятерки», — рассказал Мезинцев.

Он также рассказал, что год назад трансферная стоимость футболиста составляла €20 млн (1,9 млрд рублей). По словам эксперта, сейчас стоимость игрока не изменилась.

Ранее сообщалось, что Сафонов попал на обложку французского издания L'Equipe. Футболист запечатлен с трофеем в руках, который он держит высоко над головой.

