19 декабря 2025 в 11:08

Стало известно, какие обвинения Роснано выдвинуло против Чубайса

Роснано обвинило Чубайса в нарушении законодательства и внутренних актов

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госкорпорация «Роснано» обвинила экс-главу компании Анатолия Чубайса и других бывших менеджеров компании в нарушении внутренних актов и законодательства, передает РБК. По информации издания, экс-руководителям вменяют «неразумные и недобросовестные действия и бездействия» при разработке проекта MRAM.

Также Роснано обвиняет ответчиков в бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта. Госкорпорация оценила нанесенный ущерб в 5,5 млрд рублей, уточнил источник журналистов.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей с бывшего руководства компании. В списке ответчиков фигурируют 13 человек, включая Чубайса и ряд топ-менеджеров, таких как Яков Уринсон и Андрей Трапезников. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что финансовое состояние компании «Роснано» изменилось к лучшему. На встрече с ее руководителем Сергеем Куликовым президент отметил, что «оздоровление» компании практически подошло к завершению.

Роснано
Анатолий Чубайс
обвинения
иски
