Дискуссию на тему экологии и моды провели в Москве на базе РГУ

В Москве в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина состоялась дискуссия на тему экологической трансформации модной и текстильной индустрий, пишет 360.ru со ссылкой на замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева. Мероприятие провели в ходе заседания консорциума Российского экологического оператора (РЭО) по циклической экономике.

Проведение панельной дискуссии в РГУ подчеркивает стремление вуза, который не так давно стал участником консорциума РЭО, выступать открытой экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития креативных индустрий. Мероприятие объединило между собой образование, науку, дизайн и ответственное отношение к окружающей среде, — отметил Буцаев.

Собравшиеся обсудили главные вызовы устойчивого развития, внедрение «зеленых» технологий и подготовку кадров для экономики замкнутого цикла. Кроме того, участники поговорили о влиянии моды на окружающую среду, возможных решениях экологической перегрузки и роли университетов в формировании осознанности у специалистов. Помимо этого, спикеры поделились своим опытом реализации «зеленых» инициатив и проектов в сферах моды и дизайна.

