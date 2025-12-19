Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:41

Дискуссию на тему экологии и моды провели в Москве на базе РГУ

Денис Буцаев Денис Буцаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина состоялась дискуссия на тему экологической трансформации модной и текстильной индустрий, пишет 360.ru со ссылкой на замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева. Мероприятие провели в ходе заседания консорциума Российского экологического оператора (РЭО) по циклической экономике.

Проведение панельной дискуссии в РГУ подчеркивает стремление вуза, который не так давно стал участником консорциума РЭО, выступать открытой экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития креативных индустрий. Мероприятие объединило между собой образование, науку, дизайн и ответственное отношение к окружающей среде, — отметил Буцаев.

Собравшиеся обсудили главные вызовы устойчивого развития, внедрение «зеленых» технологий и подготовку кадров для экономики замкнутого цикла. Кроме того, участники поговорили о влиянии моды на окружающую среду, возможных решениях экологической перегрузки и роли университетов в формировании осознанности у специалистов. Помимо этого, спикеры поделились своим опытом реализации «зеленых» инициатив и проектов в сферах моды и дизайна.

Ранее гендиректор РЭО Ирина Тарасова рассказала, что свыше 100 тыс. детей приняли участие в экологическом общенациональном конкурсе «Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов». Творческое состязание охватило 74 субъекта России.

Москва
университеты
экология
мода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Врач оценила риски распространения детского туберкулеза в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.