17 декабря 2025 в 17:39

В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе

Гендир РЭО Тарасова: свыше 100 тыс. детей поучаствовали в экоконкурсе рисунков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Свыше 100 тыс. детей приняли участие в экологическом общенациональном конкурсе «Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов», пишет 360.ru со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Ирину Тарасову. Творческое состязание охватило 74 субъекта России.

Российский экологический оператор активно включен в просветительскую деятельность. Мероприятия, направленные на экопросвещение, помогают формировать у молодого поколения экологическую культуру. Все это — вклад в чистое будущее России, — высказалась Тарасова.

Всего свои работы представили юные художники из порядка 8,5 тыс. российских школ. Наибольшее количество работ поступило из Кемеровской области, Татарстана, Пермского и Приморского краев, а также Дагестана.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил, что в Москве 20 декабря 2025 года откроют первое в России предприятие по производству щелочных батареек из отслуживших срок элементов питания. Там планируется ежегодно перерабатывать до 4 тыс. тонн вторичного сырья.

дети
конкурсы
экология
общество
