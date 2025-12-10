Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Первое российское производство батареек из отходов откроют в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве 20 декабря 2025 года откроют первое в России предприятие по производству щелочных батареек из отслуживших срок элементов питания, пишет 360.ru со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева. Там планируется ежегодно перерабатывать до 4 тыс. тонн вторичного сырья.

Создание подобной экосистемы станет основой для совершенно новой модели обращения с опасными отходами, к которым относятся батарейки. Она будет полностью соответствовать принципам циркулярной экономики, где отходы превращаются в ресурсы и затем снова поступают в продажу, — подчеркнул Буцаев.

Он добавил, что в повторном производстве задействуют до 70% компонентов, извлеченных из переработанных батареек. По его словам, этому показателю нет аналогов в России и мире в целом. Проект осуществляют ООО «Первый завод гальванических элементов» и ООО «НЭК-Инновации».

Ранее юрист Шамиль Султанов отметил, что в России порядок утилизации просроченных лекарств регулируется по-разному для граждан и для организаций. По его словам, за выброшенные в мусорку препараты не предусмотрена административная ответственность, но это считается нежелательным.

