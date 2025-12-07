В Ливнах жители придумали необычный способ общения В Ливнах соседи устроили обмен письмами на площадке для мусора

В городе Ливны местные жители устроили на помойке «чат» — они начали прикреплять записки к бортику мусорной площадки. В «письмах» люди начали дискуссию — кто-то из соседей стал складывать пакеты с отходами рядом с контейнерами, передает городской паблик во «ВКонтакте».

При помощи записок соседи обменялись оскорблениями, однако проблема осталась актуальной, подчеркнули в сообществе. Почему некоторые жители начали оставлять мусор рядом с контейнерами, осталось неизвестно.

