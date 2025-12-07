ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:37

В Ливнах жители придумали необычный способ общения

В Ливнах соседи устроили обмен письмами на площадке для мусора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В городе Ливны местные жители устроили на помойке «чат» — они начали прикреплять записки к бортику мусорной площадки. В «письмах» люди начали дискуссию — кто-то из соседей стал складывать пакеты с отходами рядом с контейнерами, передает городской паблик во «ВКонтакте».

При помощи записок соседи обменялись оскорблениями, однако проблема осталась актуальной, подчеркнули в сообществе. Почему некоторые жители начали оставлять мусор рядом с контейнерами, осталось неизвестно.

Ранее жительница Каменска-Уральского Татьяна решила «проучить» молодого человека, который сводил ее на первое свидание. Пара познакомилась в интернете, молодой человек прокатил избранницу на автомобиле, а потом не перезвонил. Девушка обиделась и угнала его машину.

Также в Казани голый мужчина разгромил цветочный магазин и устроил в нем ночлежку. Он навел беспорядок в помещении из-за одной розы, которую собирался взять с собой. Попасть внутрь ему удалось через разбитое окно. По словам владельцев, соседний арендатор так сильно испугался незваного гостя, что от страха выпрыгнул из окна и сломал ноги.

Орловская область
соседи
скандалы
отходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.