24 ноября 2025 в 07:10

Россиянам рассказали, грозит ли штраф за выбрасывание лекарств в мусорку

Юрист Султанов: выбрасывать лекарства в мусорку нежелательно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России порядок утилизации просроченных лекарственных препаратов регулируется по-разному для граждан и для организаций, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России. По его словам, за выброшенные в мусорку препараты не предусмотрена административная ответственность, но это считается нежелательным.

Однако такие действия официально считаются нежелательными: действующие вещества могут сохранять активность, что создает экологические и санитарные риски, — подчеркнул он.

Султанов пояснил, что рекомендуется перед выбрасыванием обезвредить лекарства — измельчить, смешать с непищевыми отходами, плотно запечатать или, при возможности, сдавать их в специализированные пункты приема.

До этого глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. Он отметил, что уход таких препаратов не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

Ранее выяснилось, что липолитики для лица и тела могут представлять серьезную опасность для здоровья. В частности, они могут вызывать отек Квинке или фиброз. Несмотря на это, они продолжают пользоваться высоким спросом среди россиян. Так, за последний год он вырос в два раза.

