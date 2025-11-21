Международный муниципальный форум стран БРИКС
Стало известно о смертельной опасности липолитиков для жизни

Mash: спрос на смертельно опасные липолитики вырос в два раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Липолитики для лица и тела могут быть смертельно опасны, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, спрос на такие препараты в России за год вырос в два раза: их часто покупают на маркетплейсах и вводят самостоятельно или в частных нелицензированных клиниках.

Как пишет Mash, осложнения возможны при введении чрезмерного объема препарата, включая отек Квинке, аллергические реакции, синяки, фиброз и даже летальный исход. Так, в январе 2025 года в Москве умерла 40-летняя женщина после процедуры в частной клинике.

Липолитики применяются курсом двух-шести процедур в проблемных зонах — живот, второй подбородок, руки, колени. Стоимость одной инъекции начинается от 10 тысяч рублей. Сертифицированные врачи вводят не более 2 мл в лицо и 5 мл на тело за сеанс.

Самостоятельное применение дешевых китайских препаратов с маркетплейсов может вызывать серьезные повреждения тканей и эмболические осложнения. При этом липолитики корректируют только проблемные зоны, не заменяя полноценное похудение.

Ранее кардиолог Эхимен Анени рассказала, что привычка спать при включенном свете увеличивает риск инфаркта. По ее словам, свет активизирует симпатическую нервную систему и вызывает колебания уровня глюкозы, что впоследствии может привести к диабету. Кроме того, искусственное ночное освещение может способствовать развитию фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

