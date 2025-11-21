Стало известно о смертельной опасности липолитиков для жизни Mash: спрос на смертельно опасные липолитики вырос в два раза

Липолитики для лица и тела могут быть смертельно опасны, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, спрос на такие препараты в России за год вырос в два раза: их часто покупают на маркетплейсах и вводят самостоятельно или в частных нелицензированных клиниках.

Как пишет Mash, осложнения возможны при введении чрезмерного объема препарата, включая отек Квинке, аллергические реакции, синяки, фиброз и даже летальный исход. Так, в январе 2025 года в Москве умерла 40-летняя женщина после процедуры в частной клинике.

Липолитики применяются курсом двух-шести процедур в проблемных зонах — живот, второй подбородок, руки, колени. Стоимость одной инъекции начинается от 10 тысяч рублей. Сертифицированные врачи вводят не более 2 мл в лицо и 5 мл на тело за сеанс.

Самостоятельное применение дешевых китайских препаратов с маркетплейсов может вызывать серьезные повреждения тканей и эмболические осложнения. При этом липолитики корректируют только проблемные зоны, не заменяя полноценное похудение.

