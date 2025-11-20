Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:40

Стало известно, почему опасно спать ночью при включенном свете

Huffington Post: привычка спать ночью при включенном свете может вызвать инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Привычка спать ночью при включенном свете может привести к инфаркту, заявила изданию Huffington Post кардиолог Эхимен Анени. Она пояснила, что свет активирует симпатическую нервную систему, что повышает частоту сердечных ритмов. Врач добавила, что упомянутая привычка также способствует сильным колебаниями уровня глюкозы и вызывает диабет.

Воздействие света усиливает ночные колебания глюкозы и снижает чувствительность к инсулину, — сказала Анени.

Кроме того, врач указала, что искусственный свет во время сна может провоцировать другие заболевания сердечно-сосудистой системы — фибрилляцию предсердий и сердечную недостаточность. Она также обратила внимание на то, что женщины более восприимчивы к нарушениям циркадного ритма, чем мужчины.

Ранее врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань заявила, что с возрастом физиологические изменения сна становятся неизбежными. Она пояснила, что у пожилых людей сон более фрагментированный и поверхностный в отличие от молодых. По ее словам, по мере старения наблюдается снижение концентрации мелатонина, необходимого для нормального сна.

