18 ноября 2025 в 10:34

Россиянам рассказали, какой сон опасен для мозга

Психиатр Штань назвал ранний подъем и хождения по дому факторами риска деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С возрастом физиологические изменения сна становятся неизбежными, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань. По ее словам, у пожилых людей сон более фрагментированный и поверхностный в отличие от молодых.

Пожилые могут ложиться в 19–20 часов, а просыпаться — в три-четыре часа утра, что является нормой в старшем возрасте, указала эксперт. Период засыпания увеличивается, сокращается продолжительность быстрого сна, а медленного сна, напротив, становится больше.

Однако если человек ложится спать поздно, спит мало, часто просыпается ночью и при этом рано встает и бродит по дому — это уже признак нарушения. В таком случае мозг не отдыхает, не происходит выведения продуктов распада, что становится одним из факторов риска развития когнитивных нарушений, в том числе деменции, — пояснила Штань.

По ее словам, по мере старения наблюдается снижение концентрации мелатонина, необходимого для нормального сна. При нейродегенеративных заболеваниях, болезни Паркинсона и Альцгеймера секреция мелатонина снижена сильнее. Так, первичные нарушения сна могут появляться еще задолго до манифестации двигательной стадии болезни Паркинсона, отметила Штань.

Ранее жительница США рассказала о первых симптомах ранней деменции. За несколько лет до начала недуга она начала путаться в словах и стала забывать даже самые простые вещи. По словам женщины, она могла перепутать шторы с ковром или забыть название какого-то предмета, но не обращала на это внимания, так как была беременна.

