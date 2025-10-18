Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:06

Затопленные атомные субмарины поднимут на поверхность

Правительство выделит деньги на подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России выделит деньги на подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159, сообщает РБК со ссылкой на госкорпорацию «Росатом». По данным агентства, финансирование утилизации подводных лодок и реабилитации арктических морей предусмотрели в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы.

В проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусмотрено выделение средств на реабилитацию акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года. В 2026 году будет идти подготовка к запланированным работам, — говорится в сообщении госкорпорации.

Согласно пояснительной записке к бюджету, на мероприятия по обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами и утилизации опасных объектов ядерного наследия планируется выделить 10,5 млрд рублей в 2026 году, 10,7 млрд рублей в 2027 году и 10,6 млрд рублей в 2028 году. Конкретные работы, которые будут финансироваться по этим статьям, в документах не раскрываются.

Ранее обозреватель 19fortyfive Калеб Ларсон заявил, что российская подлодка серии «Палтус» держит страны НАТО в страхе в течение десятилетий. По его словам, на вооружении субмарины стоит крылатая ракета «Калибр», что делает ее опасной для Североатлантического альянса.

Россия
подлодки
утилизация
моря
