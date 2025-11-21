Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки

Москвичей призвали выбрасывать меньше вещей. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды города рассказали, что таким образом можно начать путь к осознанному потреблению и уменьшить объемы отходов.

В департаменте считают, что осознанное потребление начинается с пересмотра потребительских привычек. Они рекомендуют перед приобретением новой вещи задаваться вопросами о ее реальной необходимости, возможности обойтись уже имеющимися аналогами или способности предмета к последующей переработке.

Специалисты также советуют обращать внимание на практику повторного использования. Они предлагают заменять одноразовые изделия многоразовыми альтернативами — посудой, сумками и контейнерами, а также рассматривать вариант восстановления старых вещей или приобретения бывших в употреблении. Как поясняют эксперты, это выгодно не только с экологической, но и с экономической точки зрения.

