21 ноября 2025 в 19:35

Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки

В мэрии Москвы призвали граждан выбрасывать меньше вещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москвичей призвали выбрасывать меньше вещей. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды города рассказали, что таким образом можно начать путь к осознанному потреблению и уменьшить объемы отходов.

В департаменте считают, что осознанное потребление начинается с пересмотра потребительских привычек. Они рекомендуют перед приобретением новой вещи задаваться вопросами о ее реальной необходимости, возможности обойтись уже имеющимися аналогами или способности предмета к последующей переработке.

Специалисты также советуют обращать внимание на практику повторного использования. Они предлагают заменять одноразовые изделия многоразовыми альтернативами — посудой, сумками и контейнерами, а также рассматривать вариант восстановления старых вещей или приобретения бывших в употреблении. Как поясняют эксперты, это выгодно не только с экологической, но и с экономической точки зрения.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на дачном участке может привести к значительным штрафам. Он отметил, что правление садоводческого товарищества обязано обеспечить наличие специальной контейнерной площадки и организовать вывоз отходов через регионального оператора.

