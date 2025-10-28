Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи Эксперт по ЖКХ Бондарь: неправильная утилизация мусора с дачи грозит штрафом

Неправильная утилизация мусора на дачном участке может привести к значительным штрафам, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, правление садоводческого товарищества обязано обеспечить наличие специальной контейнерной площадки и организовать вывоз отходов через регионального оператора.

Правление садоводческого товарищества обязано установить контейнерную площадку, заключить договор с региональным оператором и поставить контейнеры для раздельного сбора. Площадка должна быть минимум в 20 метрах от границ участков. На ней можно разместить до восьми контейнеров для обычного мусора или до 12 — для раздельного. Они должны закрываться крышками. За нарушение правил хранения отходов грозит штраф до 3 тыс. рублей по статье 8.2 КоАП РФ. Нельзя складировать мусор где попало, закапывать его на участке или выбрасывать за забор, — пояснил Бондарь.

По его словам, дачникам следует рассмотреть альтернативные способы утилизации, такие как компостирование органических отходов, что является безопасным и практичным решением. Он также отметил, что строительный мусор можно эффективно использовать в хозяйственных целях, а для вывоза остального лучше кооперироваться с соседями.

Компостирование подходит для органики: листья, трава, бумага, очистки овощей, кофейная гуща, измельченные ветки. Нельзя класть мясо, молочные продукты, жиры, больные растения. Компостная куча должна иметь ограждение, дренаж, крышку и находиться минимум в 20 метрах от источников воды. Строительный мусор лучше использовать повторно: кирпич и щебень — для дорожек, доски — для построек. Остальное надо вывозить через специализированные компании. Чтобы сэкономить, объединяйтесь с соседями для заказа общего контейнера. Используйте измельчитель для веток, сдавайте вторсырье, — подчеркнул Бондарь.

По словам эксперта, с сентября 2025 года вступил в силу новый запрет. Он пояснил, что теперь нельзя складировать на контейнерных площадках растительные отходы, то есть те, которые образовались в процессе ухода за деревьями и кустарниками.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачную печь необходимо оборудовать датчиками дыма, которые обеспечат ее безопасную эксплуатацию. По его словам, правильная установка печи позволит предотвратить большинство неприятных происшествий.