Членам СНТ объяснили, что делать с долгами прошлого владельца участка

Новым владельцам земельных участков не нужно платить по долгам предыдущих хозяев за членские взносы в СНТ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, задолженность является личным обязательством бывшего члена товарищества и не переходит автоматически к покупателю земли.

По действующему законодательству долги по членским взносам — это личное обязательство того человека, который был членом СНТ. Смена собственника земли не влечет автоматического перехода этой задолженности. Товарищество должно адресовать все законные претензии бывшему владельцу, а не новому. Несмотря на ясную позицию закона, на местах председатели часто пытаются упростить себе задачу, перенося ответственность на купивших участок, чтобы не обращаться в суд, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что новый собственник имеет полное право платить взносы только со дня возникновения своего права собственности. По словам депутата, для взыскания долга с прежнего владельца правлению СНТ следует обратиться в мировой суд.

У нового собственника дачного участка есть два возможных пути, если председатель СНТ требует оплатить долг за прежнего владельца. Первый — это отказаться от оплаты и вносить деньги только со дня возникновения права собственности. Чтобы взыскать средства с прежнего хозяина, правлению СНТ следует обратиться в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Второй путь, если сумма незначительная и вы готовы ее заплатить для сохранения добрых отношений, это можно сделать, но с соблюдением важных формальностей, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя передавать деньги наличными в руки. По словам Чаплина, следует перечислить средства на расчетный счет товарищества, указав в назначении платежа, что это погашение задолженности конкретного прежнего члена СНТ.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов заявил, что россияне могут лишиться участка на землях населенных пунктов из-за захламленности, отсутствия жилого дома и наличия только разрушенных построек. По его словам, изъять участок через суд можно будет только в случае, если и штраф не помог.