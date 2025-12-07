Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян Юрист Исмаилов: заброшенные земельные участки россиян могут быть изъяты

Россияне могут лишиться участка на землях населенных пунктов из-за захламленности, отсутствия жилого дома и наличия только разрушенных построек, рассказал доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что изъять участок через суд можно будет только в случае, если и штраф не помог.

Критерием для садовых и огородных участков служит зарастание сорняками более 50% территории, включая опасные растения, такие как борщевик. Однако есть исключение, при которых участок не изымут.

Существует ряд исключений: когда участок находится под арестом или запретом на использование, при наступлении этих обстоятельств в результате стихийных бедствий или если невозможность регистрации объекта на участке вызвана действиями или бездействием органов государственной власти, — уточнил специалист.

