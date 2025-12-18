Новый год-2026
Дачникам раскрыли, как заставить СНТ предоставить реквизиты на оплату услуг

Депутат Чаплин: запросить реквизиты у главы СНТ можно письменным требованием

Дачные участки Дачные участки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если глава СНТ отказывается предоставить реквизиты для оплаты услуг, следует направить письменное требование в правление товарищества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, следующим шагом может быть обращение в прокуратуру или в суд.

Некоторые владельцы участков сталкиваются с ситуацией, когда руководство СНТ отказывается ознакомить граждан с уставом и предоставить реквизиты для перечисления обязательных платежей. При отказе на соответствующую просьбу необходимо направить в правление СНТ письменное требование. В случае отсутствия реакции следующим шагом должно стать обращение с жалобой в органы прокуратуры для проведения проверки. Крайней мерой является подача искового заявления в суд для принуждения правления к исполнению требований законодательства, — посоветовал Чаплин.

Он подчеркнул, что закон ясно указывает: любой владелец земельного участка в СНТ имеет полное право ознакомиться с уставом и другими ключевыми документами товарищества. По словам депутата, отказ в доступе к этим документам под предлогом отсутствия членства в СНТ абсолютно неправомерен, так как владение участком само по себе предоставляет это право.

Требование оплаты исключительно наличными деньгами без предоставления надлежащих документов вызывает серьезные вопросы. Даже если расчетный счет товарищества по каким-то причинам заблокирован, правление обязано обеспечить прием средств с выдачей каждому плательщику официальной квитанции установленной формы. Это гарантия для самого гражданина, что его платеж зафиксирован и учтен, — добавил Чаплин.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов предупредил, что россияне могут потерять участки в населенных пунктах из-за захламленности и отсутствия жилых домов. По его словам, если на территории находятся только разрушенные постройки, участок также могут изъять через суд.

